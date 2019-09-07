الفايز: الأردن لن يكون وطناً بديلاً عن فلسطين

جمال إبراهيم (عمّان)

أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز أن: «الأردن لن يتخلى عن ثوابته الوطنية، ولن يكون وطناً بديلاً عن فلسطين، فالأردن هو الأردن، وفلسطين هي فلسطين، لا للوطن البديل، لا للتوطين، والقدس خط أحمر».

وأكد الفايز خلال افتتاحه اجتماعات الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، التي تستضيفها نقابة المحامين الأردنيين في عمّان على مدى ثلاثة أيام تحت شعار (متّحدون معاً لإسقاط صفقة القرن) أن «الأردن لن يفرط بحقوقه المتعلقة بعودة كافة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وتعويضهم، وسيبقى الأردن يؤكد على الثوابت الفلسطينية ويدعمها، ويساند حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس».

وقال الفايز: إن «أمتنا تعيش اليوم مرحلة سايكس- بيكو جديدة، هذا المشروع الذي مضى عليه مئة عام، أصبحت بوادره اليوم تلوح في الأفق من جديد، وإن الخوف أن يعاد تقسيم المقسم من دولنا، وهو ما يخطط له، ونحن لا حول لنا ولا قوة». وقال: «أصبحت بعض دولنا ساحات لصراعات دولية وإقليمية، وهناك لاعبون كثر يتصارعون اليوم من أجل مصالحهم في وطننا، ونحن نتفرج وننتظر».