سفير روسيا بلبنان: لا حرب مع إسرائيل

بيروت (مواقع إخبارية)

أكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين لـ«العربية.نت»: «أن لا معطيات موضوعية تؤشر إلى اشتعال حرب موسعة بين لبنان وإسرائيل»، موحياً بوجود اتصالات تقودها روسيا مع الأطراف المعنية لمنع مزيد من التصعيد، وذلك في معرض ردّه على سؤال عمّا إذا كانت موسكو تحركت للجم التصعيد الذي شهده الأسبوع الماضي بين لبنان وإسرائيل في ضوء الاتصال الذي أجراه رئيس الحكومة سعد الحريري بوزير الخارجية سيرغي لافروف.

وشدد السفير الروسي على أهمية أن تكون الجهود مشتركة بين جميع الأطراف لوقف التصعيد، مثنياً على وحدة الموقف اللبناني في مقاربة ما حصل، مضيفاً «رغم الخلافات الدولية حول مسائل إقليمية فإن ما حصل في لبنان أخيراً أوجد قواسم مشتركة عنوانها رفض الحرب بين إسرائيل ولبنان».

إلى ذلك، اعتبر السفير الروسي «أنه لا يجوز المسّ بصلاحيات القوات الدولية «اليونيفل» العاملة في جنوب لبنان وإنما الإبقاء عليها كما وردت في القرار 1701 (اتّخذه مجلس الأمن الدولي إثر حرب تموز 2006)»، مشيراً إلى «أن أي تغيير في مهامها وصلاحيتها سيؤدي إلى تداعيات خطيرة ستؤثّر على الاستقرار جنوب لبنان».