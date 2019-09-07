مشرعون بريطانيون يعدون لتحرك قضائي لتأجيل "بريكست"

قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، اليوم السبت، إن نواباً بالبرلمان يعدون لتحرك قضائي في حال امتناع رئيس الوزراء بوريس جونسون عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووافق مجلس اللوردات، أمس الجمعة، على مشروع قانون طرحته المعارضة ويفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج البلاد من الاتحاد للحيلولة دون الخروج بغير اتفاق في 31 أكتوبر.
ومن المتوقع أن تصدق الملكة إليزابيث الثانية على مشروع القانون يوم الاثنين ليصبح سارياً.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية ذكرت، اليوم، أن مشرعين بريطانيين، بينهم محافظون معتدلون طردوا من حزبهم هذا الأسبوع لدعمهم مشروع القانون، يجهزون فريقاً قانونياً ويستعدون لاتخاذ إجراء قانوني لفرض التشريع إذا اقتضت الضرورة.
وتولى جونسون السلطة في يوليو بعد استقالة تيريزا ماي في أعقاب فشل ثلاث محاولات للحصول على موافقة البرلمان على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
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وكان جونسون واحداً من الذين تزعموا حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، خلال الاستفتاء الذي أجري بشأن هذه المسألة في عام 2016.
ويقول رئيس الوزراء الجديد إنه يرغب في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر سواء بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد أو بدون اتفاق.
وقال جونسون إنه لا ينوي طلب تأجيل الخروج ويفضل "الموت على الاستسلام"، فيما يتعلق بطلب إرجاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.
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