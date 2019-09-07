كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تهدد مجدداً بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين إلى أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مجدداً، بفتح الحدود للاجئين السوريين إلى أوروبا، مضيفاً أن "أنقرة لا يمكنها أن تتحمل أي تدفق محتمل آخر للهجرة من سوريا بنفسها".

وقال أردوغان إن هناك "تهديداً جديداً بشأن الهجرة" من منطقة إدلب السورية على طول الحدود التركية، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى توفير مساعدات مالية كافية.

وأضاف "إما أن تشتركوا في تحمل العبء أو أننا سنفتح البوابات"، وقال إن الاتحاد الأوروبي لم يف تماماً بوعده بشأن المساعدات المالية.

كان الاتحاد الأوروبي وافق في 2016 على منح أنقرة ستة مليارات يورو (6.6 مليار دولار) في شكل مساعدات في مقابل أن تمنع المهاجرين من عبور أراضيها إلى أوروبا.

Advertisements