صحيفة سعودية.. أمرابط يجتمع بخاليلوزيتش لمغادرة بعثة المنتخب

يتجه الدولي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب فريق النصر السعودي، إلى مغادرة بعثة المنتخب الوطني، الثلاثاء القادم، الذي يصادف خوض “أسود الأطلس”، المباراة الودية، ضد النيجر.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية، اليوم السبت، إن أمرابط، يرغب في عقد اجتماع مع البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، خلال الساعات المقبلة، لطلب إذنه بمغادرة بعثة الأسود قبل يوم الأربعاء القادم.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن موعد عودة صاحب الـ32 عاما، إلى السعودية هو يوم الأربعاء، غير أن اللاعب يرغب في العودة قبل موعده المحدد سلفا، وذلك من أجل الانخراط في استعدادات فريقه، لمواجهة ضيفه الشباب، الجمعة المقبل، ضمن ثالث جولات الدوري السعودي.

وشارك أمرابط، أمس الجمعة، في المباراة الودية، التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره البوركينابي، على أرضية الملعب الكبير لمدينة مراكش، والمنتهية بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وشكلت مواجهة بوركينافاسو، الظهور الأول لخاليلوزيتش مع الأسود، علما أنها المباراة الأولى للعناصر الوطنية، منذ مغادرة كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، من ثمن النهائي، عقب الخسارة ضد منتخب بنين بركلات الترجيح.