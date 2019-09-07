اختفاء ريانة مغربية في كبيك.. عمرها 22 سنة والسفارة تبحث عن الطائرة

أفادت سفارة المملكة في أوتاوا بأن طائرة ربانة مغربية متدربة من طراز “سيسنا 172” اختفت ليلة الأربعاء – الخميس أثناء توجهها إلى شيربروك في كيبيك، شرق كندا.

وأعلنت سفيرة المغرب بكندا، سورية عثماني، في تغريدة بحساب التمثيلية الدبلوماسية بتويتر، عن “تعبئة كبيرة للعثور على الربانة المغربية الشابة هند برش، التي اختفت طائرتها من طراز سيسنا بالقرب من شيربروك”، مشيرة إلى أن “السفارة والقنصلية والجالية المغربية تتابع المستجدات عن كثب وتعرب عن دعمها لعائلة برش”.

وكانت الشابة المغربية، البالغة من العمر 22 عاما، بحاجة إلى مراكمة المزيد من ساعات الطيران، ليلا ونهارا، للحصول على شهادة مهنية لتصبح ربانة بالطائرات التجارية.

واختفت طائرتها، التي أقلعت من ميرابيل، بالقرب من مونريال، من على شاشات الرادار على بعد حوالي 37 كلم شمال غرب شيربروك.

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وقال متحدث باسم الطيران الملكي الكندي، في تصريحات صحفية، إنه “من السابق لأوانه التكهن بأسباب اختفاء الطائرة.”

وتتشكل المنطقة حيث اختفت الطائرة من العديد من البحيرات ومن غطاء غابوي شاسع تمتد مساحته لأزيد من مائة كلم مربع.

وفي محاولة لتحديد موقع طائرة الشابة المغربية، حلقت طائرة من طراز “هيركوليس” تابعة للقوات المسلحة الكندية ومروحيتين وطائرة تابعة لأمن كيبيك فوق مساحة تصل لحوالي 3.300 كلم مربع بين مونريال وشيربروك.