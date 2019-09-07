نقطة نظام.. Chapeau «Media 24»

وسط الغبار المتناثر جراء حملة التشهير والتشويه الهوجاء، التي يقودها الفيلق المتخصص، ضد الصحافية هاجرالريسوني، قدّم موقع Media24 درسا بليغا في أخلاقيات الصحافة واحترام الخصوصيات، وجّهه أولا، إلى النيابةالعامة، ومن ورائها الشرطة القضائية.

الموقع نشر تقريرا عن بلاغ النيابة العامة، بدأه بتوضيح يقول فيه إنه لن ينشر مضامينه الكاملة رغم الطابع العلنيللمحاكمة، لأنه يعتبر أن مسألة وجود الإجهاض من عدمه أو وجود علاقة جنسية من عدمها، ليس خبرا، ولا يمكناعتباره كذلك.

الموقع الناطق باللغة الفرنسية أوضح أنه سوف يقوم بتغطية هذه القضية في حدود دنيا، والاكتفاء بما يعتبره أخبارامهمة، “احتراما منا للحياة الخاصة لزميلتنا“.

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درس بليغ نتمنى أن يستوعبه فيلق التشهير ومن يقفون وراءه ويدعمونه ويوفرون له الحماية من داخل السلطة، والذينيعتبرون جميعا شركاء في جريمة التشهير بالصحافية هاجر الريسوني بطريقة فجة، ترمي إلى تلطيخ صورتهاوصورة أسرتيها البيولوجية والمهنية.

مشكلة هاجر الريسوني، ومعها عموم المواطنين المغاربة الذين كفل لهم الدستور الحق في الخصوصية وعدم المساسبالحرية إلا بمسوّغ قانوني، هي مع الساهرين على إنفاذ القانون، وليس مع فكر إيديولوجي أو قانون، مهما كان رأينافيه متحفظا ورافضا لمضامينه.

مشكلة هاجر الريسوني، ومعها نحن جميعا، في مشروعية التوقيف والاعتقال والإخضاع للفحص الطبي أثناء فترةالحراسة النظرية والمنع من التخابر مع المحامي، الذي يكفله القانون، مع تسريب الإساءة عبر إعلام التشهير بهدفتنفيذ الإعدام الرمزي قبل أن يقول القضاء كلمته.