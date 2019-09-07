شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يهدي الفائز بتوقع مباراة ألميريا وملقا سيارة والان مع التفاصيل

أهدى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهية العامة ببارقيه بالمملكة العربية السعودية، سيارة موديل 2019 للشاب محمد سامي التوقع الصائب لمباراة نادي ألميريا وملقا في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وانتصر فريق ألميريا على نظيره نادي مالاجا بهدف نظيف ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

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يذكر أن نادي ألميريا ، قد تم بيعه للمستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ، قبل بداية الموسم ، بعد بيعه لنادي بيراميدز المصري.

وسجل المهاجم السنغالي سيكو جاساما هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة التاسعة ، رافعًا رصيده من الأهداف للهدف رقم 3 في الدوري حتى الآن ، وقائدًا فريقه لتحقيق الفوز الثالث له في الدوري هذا الموسم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي ألميريا للنقطة العاشرة في المركز الثاني ، خلف نادي قادش المتصدر ، بينما توقف رصيد نادي مالاجا عند النقطة الرابعة في المركز الثاني عشر.