شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير في أولى حملات إقتلاع أشجار الشوك من «مقبرة جادب» بالمهرة والان مع التفاصيل

نفذ «منتدى شباب حوف التطوعي» حملة تطوعية لإقتلاع أشجار الشوك من «مقبرة جادب» في مديرية حوف - محافظة المهرة، وذلك تحت شعار «معاً لنزرع الخير»، والتي شارك فيها العشرات من شباب المنطقة.

وفق متابعة "اليمن العربي" تهدف الحملة الى اعادة تأهيل «مقبرة جادب» بعد أن انتشرت فيها اعداد كبيرة من الأشجار الشوكية، والتي مثلت عائقاً أمام زوار المقبرة، كما أعاقت عملية حفر القبور الجديدة، الى جانب تغطيها للكثير من القبور القديمة، بالاضافة الى تشويهها المنظر العام للمقبرة.

وتأتي الحملة كمقدمة لعدد من الحملات التطوعية والخيرية التي يعتزم «منتدى شباب حوف التطوعي» تنفيذها خلال الفترة القادمة في مديرية حوف، تحت شعار «معاً لنزرع الخير» .. وتشمل العديد من الاعمال الخيرية ذات الصلة بتسهيل حياة المواطنين، وتحسين المظهر السياحي والجمالي في المنطقة المعروفة بطبيعتها الخلابة والساحرة.

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وكانت الهيئة الادارية لـ«منتدى شباب حوف التطوعي» وجهت في وقت سابق، دعوة إلى أئمة الجوامع في المنطقة، طالبة منهم حث المواطنين وشباب المنطقة للمشاركة في الحملة الخيرية التطوعية، وهو الأمر الذي لاقى استجابة واسعة في اوساطهم، وعلى إثره حققت الحملة نجاحا كبيرا وفي وقت قياسي.

بدورهم عبر اعضاء الهيئة الادارية لـ«منتدى شباب حوف التطوعي» عن سعادتهم الكبيرة للنجاح الكبير الذي حققته الحملة، والتجاوب الواسع الذي ابداه المواطنين والشباب للمشاركة فيها .. مؤكدين ان ذلك يعد مؤشرا طبيا على الروح التعاونية التي لايزال ابناء المنطقة يتمتعون بها، الى جانب حبهم لعمل الخير وصناعة المعروف.

واعرب عضاء الهيئة الادارية لـ«منتدى شباب حوف التطوعي» عن شكرهم وتقديرهم الكبيرين لكل المشاركين والمساهمين في انجاح الحملة، وفي مقدمتهم الأخ حاتم عامر مكي - مدير عام مديرية حوف .. مثمنة تفاعله ودعمه للحملة وحرصه على حضور عملية تدشينها .. وكذلك الأخ أحمد المقدم - مدير الكهرباء في المديرية، الى جانب فاعل الخير الاستاذ فضل القميري .. وكل شباب المنطقة ورجالها، وأئمة الجوامع .. متمنية من الجميع مواصلة حماسهم وتفاعلهم واسهاماتهم في انجاح اعمال المنتدى التطوعية والخيرية المزمع تنفيذخا خلال الفترة القادمة.