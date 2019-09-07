التحالف يسقط طائرة حوثية مسيرة باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران اليمنية باتجاه السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد ركن تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة تتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية.

وأكد أن هذه المحاولات البائسة واليائسة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية تعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبيّن المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى مليشيا الحوثي، وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي.

وشدد على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية لتحييد وتدمير قدراتها بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.