الان تتابع أغلبهم من الشباب.. إيران تعترف: 100 ألف حالة انتحار في 2018 فقط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
اعترفت إيران بتسجيل 100 ألف حادثة انتحار في 2018، كانت منها الشباب والمتزوجين هي الفئة الأكبر.
وكشفت مسؤولة في وزارة الصحة الإيرانية عن أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الإيرانيون هي السبب المباشر في عمليات الانتحار في أوساط الشباب والمتزوجين.
وأفاد تقرير لوكالة أنباء ”برنا“ المحلية، بأن مسؤولة برنامج ”مكافحة الانتحار“ في وزارة الصحة الإيرانية، مريم عباسي نجاد، قالت إن ”إحصاء وزارة الصحة لحوادث الانتحار في البلاد سجل إقدام 100 ألف مواطن على الانتحار في عام 2018 على مستوى 18 محافظة“.
وأضافت نجاد أن ”محافظات بوشهر وكرمانشاه وغيلان وفارس وطهران، سجلت أكبر عدد من حوادث الانتحار مقارنة مع المحافظات الإيرانية، حيث ينتحر 125 شخصًا من بين 100 ألف مواطن“، موضحة أن ”75% من المنتحرين في سن 15 إلى 34، وأن حوالي 50% ممن يقدمون على الانتحار منهم متزوجون“.
وتنتشر ظاهرة الانتحار داخل المجتمع الإيراني بشكل ملحوظ للغاية خلال السنوات الأخيرة، حيث يُقدم العديد من المواطنين، ولا سيما الشباب، على الانتحار بسبب اليأس وتزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي كثيرًا ما تؤدي بهم إلى الاكتئاب أو إدمان الكحول أو تعاطي المخدرات.
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