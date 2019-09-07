اردوغان: تطهير شرق الفرات على أجندتنا وسنحل الأمر خلال أسابيع

أوضح الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، أنّ "​تركيا​ تضع على أجندتها حاليًّا مسألة تطهير شرق الفرات من التنظيمات الإرهابية في ​سوريا​، وستحلّ هذا الأمر بشكل أو بآخر خلال بضعة أسابيع".

وتساءل في كلمة أمام اجتماع لـ"حزب ​العدالة والتنمية​" في ولاية أسكي شهير شمال غربي البلاد، "ضدّ من سيقاتل هؤلاء الإرهابيون؟ هناك بلد وحيد هو تركيا، ونحن لن نتهاون معهم"، لافتًا إلى "تحمّل تركيا وحدها أعباء ​النازحين السوريين​ على أراضيها"، مشدّدًا على أنّه "ليس لدينا حل سوى فتح الأبواب أمام اللاجئين، في حال لم يف ​الاتحاد الأوروبي​ بوعد الدعم الّذي قطعه لنا".

وركّز اردوغان على "أنّنا لسنا من يقع علينا التفكير دائمًا بهذا الخصوص. دعهم يفكّرون قليلًا أيضًا"، مشيرًا إلى "إرسال ​الولايات المتحدة الأميركية​ أكثر من 30 ألف شاحنة محمّلة بالأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا".