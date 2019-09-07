اردوغان: تطهير شرق الفرات على أجندتنا وسنحل الأمر خلال أسابيع

أوضح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أنّ "تركيا تضع على أجندتها حاليًّا مسألة تطهير شرق الفرات من التنظيمات الإرهابية في سوريا، وستحلّ هذا الأمر بشكل أو بآخر خلال بضعة أسابيع".
وتساءل في كلمة أمام اجتماع لـ"حزب العدالة والتنمية" في ولاية أسكي شهير شمال غربي البلاد، "ضدّ من سيقاتل هؤلاء الإرهابيون؟ هناك بلد وحيد هو تركيا، ونحن لن نتهاون معهم"، لافتًا إلى "تحمّل تركيا وحدها أعباء النازحين السوريين على أراضيها"، مشدّدًا على أنّه "ليس لدينا حل سوى فتح الأبواب أمام اللاجئين، في حال لم يف الاتحاد الأوروبي بوعد الدعم الّذي قطعه لنا".
وركّز اردوغان على "أنّنا لسنا من يقع علينا التفكير دائمًا بهذا الخصوص. دعهم يفكّرون قليلًا أيضًا"، مشيرًا إلى "إرسال الولايات المتحدة الأميركية أكثر من 30 ألف شاحنة محمّلة بالأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا".
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