كشفت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، أنّ "رادارات ومروحيات خفر السوحل التركي رصدت 3 قوارب مطاطيّة قبالة سواحل جزيرة "قويون" ورأس "قره عبد الله" وقضاء "جشمه" في ولاية إزمير غربي ​تركيا​". وأوضحت أنّ "قوات ​خفر السواحل​ سارعت إلى التحقّق من أمر القوارب بعدما ارتابت من أمرها، لتضبط على متنها 147 مهاجرًا غير شرعي كانوا يحاولون التسلّل إلى ​اليونان​"، مبيّنةً أنّ "المهاجرين يحملون جنسيّات ​الصومال​ و​سوريا​ و​أفغانستان​ وبنغلاديش و​فلسطين​ و​المغرب​ والكونغو، وقد نُقلوا إلى إدارة ​الهجرة​ في إزمير، بعد إتمام الإجراءات القانونيّة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خفر السواحل التركي ضبط 147 مهاجرا غربي البلاد خلال محاولتهم التسلل إلى اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.