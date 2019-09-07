شعبان زار المنية ونهر البارد: لتكن المعادلة الذهبية عنوان العزة والكرامة بالبلد

زار الأمين العام لـ"حركة التوحيد الإسلامي" ​الشيخ بلال سعيد شعبان​، برفقة وفد من الحركة، ووفد "اتحاد السلام للقبائل العربية"، و"جمعية الاصلاح والانماء الاجتماعي"، و"تجمع أبناء ​المنية​"، بلدة المنية، حيث التقوا رئيس "المركز الوطني في ​الشمال​" ​كمال الخير​، في دارته، وبحث الحضور آخر المستجدات.

وأكّد المجتمعون "حقّ المقاومة في الردّ على ​العدوان الإسرائيلي​ دون أدنى شكّ أو ريب، لتكون المعادلة الذهبية الشعب والجيش والمقاومة، عنوانًا للعزّة والكرامة في هذا البلد".

كما زار الوفد ​مخيم نهر البارد​، وكان في استقبالهم عضو "رابطة علماء ​فلسطين​ في ​لبنان​" الشيخ محمد الحاج، حيث عبّر المجتمعون عن "التمسّك بخيار المقاومة في فلسطين، وعلى وحدة الموقف في ما بين مكوّنات ​الشعب الفلسطيني​ على طريق التحرير المنشود"، رافضين "القرارات الظالمة الأخيرة لوزير العمل بحقّ الشعب الفلسطيني في لبنان".