شعبان زار المنية ونهر البارد: لتكن المعادلة الذهبية عنوان العزة والكرامة بالبلد

زار الأمين العام لـ"حركة التوحيد الإسلامي" الشيخ بلال سعيد شعبان، برفقة وفد من الحركة، ووفد "اتحاد السلام للقبائل العربية"، و"جمعية الاصلاح والانماء الاجتماعي"، و"تجمع أبناء المنية"، بلدة المنية، حيث التقوا رئيس "المركز الوطني في الشمال" كمال الخير، في دارته، وبحث الحضور آخر المستجدات.
وأكّد المجتمعون "حقّ المقاومة في الردّ على العدوان الإسرائيلي دون أدنى شكّ أو ريب، لتكون المعادلة الذهبية الشعب والجيش والمقاومة، عنوانًا للعزّة والكرامة في هذا البلد".
كما زار الوفد مخيم نهر البارد، وكان في استقبالهم عضو "رابطة علماء فلسطين في لبنان" الشيخ محمد الحاج، حيث عبّر المجتمعون عن "التمسّك بخيار المقاومة في فلسطين، وعلى وحدة الموقف في ما بين مكوّنات الشعب الفلسطيني على طريق التحرير المنشود"، رافضين "القرارات الظالمة الأخيرة لوزير العمل بحقّ الشعب الفلسطيني في لبنان".
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