قوى الأمن عن تعرض مزار للعذراء للكسر والسرقة بالأشرفية: سيدة نقلت إلى منزلها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، أنّ "بعض مواقع التواصل الإجتماعي تداولت خبرًا عن تعرّض مزار للسيدة العذراء للكسر وسرقة محتوياته في مار مخايل- ​الأشرفية​".

وأوضحت أنّ "بعد التحقيق الّذي أجرته فصيلة النهر، تبيّن أنّ سيدة عمدت على إزالته بغية نقله إلى منزلها، كون زوجها المتوفّي هو من أقام المزار، وذلك بعدما أضاعت مفتاحه وأصبحت متقدّمة في السنّ ولا تستطيع الإعتناء به حيث موقعه القديم".

وأكّدت قوى الأمن أنّ "لا خلفيّات أُخرى لما جرى".