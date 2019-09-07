الحبال: لوضع المصالح الخاصة جانباً والتمسك بما يحقق للبلد إنقاذه

أحيت ​حركة أمل​ - إقليم جبل عامل ​اليوم السابع​ من ​عاشوراء​ في ​ساحة الامام الصدر​ (القسم) في ​مدينة صور​، حيث كانت كلمة لمفتي صور ومنطقتها فضيلة الشيخ مدرار حبّال أكّد فيها اننا في كل يوم نعيش امتحان ​كربلاء​ والصراع بين الحق والباطل وعند مفترق طرق بينهما، موجهاً السؤال للجميع، أنفوز أم نخسر؟؟

وقال: "نحن مدعوون دائماً الى أن نكون حسينيين على نهج المدرسة التي أسسها الرسول (ص) إلى أن نلزم الخير ونتمسك بالحق ونؤثر مصالح العامة على المصالح الخاصة، نحن في زمن بحاجة الى التكاتف والتعاون والتآخي وأن نكون يداً واحدة على مستوى المسلمين من جهة ومسلمين ومسيحيين من جهة أخرى وعلى مستوى العقلاء من أي أمة أو قومية او شعب، لنتمسك بالحق أمام هجوم الباطل والإبتعاد عن المنطق السليم".

وختم: "نحن مدعوون كما أصحاب القرار الى وضع المصالح الخاصة جانباً والتمسك بما يحقق للبلد إنقاذه وإقتصاده، فالوضع الإقتصادي لم يعد محمولاً، والمطلوب منا التكاتف لإنقاذ البلد والشعب.