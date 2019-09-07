الصايغ: لا استقرار في لبنان من دون التعاطي مع جنبلاط الذي لا يمكن محاصرته

لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​فيصل الصايغ​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقًا على لقاء وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ والوزير السابق ​غازي العريضي​، بوفد "​حزب الله​" بدعوة من رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، إلى أنّ "هذه الحركة المثمرة تعني اعترافًا وطنيًّا بأنّ لا استقرار في ​لبنان​ من دون التعاطي مع رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، وأنّه لا يمكن محاصرته أو تجاوز حضوره كزعيمٍ وطني برتبة رئيس مجلس شيوخ".

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