فضيحة شاربي.. "الأرصاد الجوية" تنصف ترامب بشأن "دوريان"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty هبت الوكالة الوطنية للمحيطات والجو الجمعة لنجدته.

وكان ترامب ذكر أن الإعصار الذي أودى بحياة 43 شخصا في جزر الباهاما، يمكن أن يؤثر على ولاية ألاباما، إلى جانب فلوريدا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وجورجيا.

لكن المكتب الوطني للأحوال الجوية في برمنغهام بولاية ألاباما نفى على الفور هذه المعلومات الرئاسية.

وكتب المكتب الوطني في تغريدة على تويتر: "ألاباما لن تتأثر بدوريان. نكرر: لن يكون هناك أي تأثير للإعصار دوريان في ألاباما"، موضحا أن العاصفة ستتجه شرقا.

وعلى الفور تناقلت وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي القضية، التي شكلت فرصة مهمة لمعارضي ترامب.

وأكد الرئيس الأميركي، الذي أثار ذلك استياءه بشكل واضح، موقفه وكرر معلوماته هذه في 10 تغريدات على الأقل، فيما هبت الوكالة الوطنية للمحيطات والجو الجمعة لنجدته.

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وأكدت في بيان "بين الأربعاء 28 أغسطس والاثنين 02 سبتمبر، تدل المعلومات التي قدمتها الوكالة والمركز الوطني للأعاصير إلى الرئيس ترامب والجمهور، على أن رياحا مرافقة لدوريان يمكن أن تؤثر على ألاباما".

وأضافت أن "تغريدة المكتب الوطني للأحوال الجوية، صباح الأحد، تحدثت عن الوضع بالمطلق، بعيدا عن احتمالات أفضل التوقعات التي كانت متوفرة".

وأصبحت هذه القضية تحمل اسم "فضيحة شاربي" (شاربي غيت)، لأن الرئيس الأميركي ظهر الأربعاء في مكتبه البيضاوي في البيت الأبيض أمام خارطة للمركز الوطني للأعاصير تتضمن المسار المتوقع للإعصار، وأضاف بقلم من نوع "شاربي" بالحبر الأسود خطا لضم ألاباما إلى الولايات التي ستتأثر بالعاصفة.

وقرر مدير فريق حملة الرئيس الجمهوري الاستفادة من هذا الجدل. فقد قام الجمعة بالترويج لهذا النوع من الأقلام على الموقع الرسمي للحملة لانتخابات 2020.

وكتب "اشتروا القلم الرسمي لترامب لوضع العلامات، المختلف عن كل الأقلام الأخرى في السوق لأنه يمتلك قدرات خاصة في إثارة جنون شبكة (سي إن إن) ووسائل الإعلام الأخرى للأخبار الكاذبة".