مدينة أوروبية تفرض ضريبة على تربية الكلاب

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty بعض سكان المدينة مستاؤون من الضريبة

وقال دييجو بيرناردو، المستشار الضريبي لمدينة زامورا "على أصحاب الكلاب المساهمة بقدر معين في نفقات (المدينة)".

وأقر المسؤول المحلي بأن الناس ليسوا جميعا سعداء بهذه الضريبة التي تبلغ 9 يورو سنويا، حتى وإن كانت بسيطة".

وأضاف "هذه الضريبة أثارت رد فعل قويا من المواطنين . البعض لا يوافق عليها مطلقا في حين أقلم آخرون أنفسهم مع هذا الوضع وقبلها البعض ولكن ردود الفعل ليست سلبية بالكامل".

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ومن المتوقع أن يجمع مجلس المدينة ما بين ما بين 55 ألف دولار و99 دولارا سنويا من هذه الضريبة التي ستستخدم في إنشاء مناطق أكثر لتمشية الكلاب وتمويل عمليات التخلص من نفايات الكلاب وتوزيع أكياس لهذا الغرض.

وهناك بضع مدن في مختلف أنحاء العالم تفرض ضريبة مماثلة؛ وأعلاها في لاهاي الهولندية حيث تفرض ضريبة قدرها 120 يورو على الكلب الواحد وتزداد مع كل كلب إضافي في المنزل الواحد.