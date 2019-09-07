وقال دييجو بيرناردو، المستشار الضريبي لمدينة زامورا "على أصحاب الكلاب المساهمة بقدر معين في نفقات (المدينة)".
وأقر المسؤول المحلي بأن الناس ليسوا جميعا سعداء بهذه الضريبة التي تبلغ 9 يورو سنويا، حتى وإن كانت بسيطة".
وأضاف "هذه الضريبة أثارت رد فعل قويا من المواطنين . البعض لا يوافق عليها مطلقا في حين أقلم آخرون أنفسهم مع هذا الوضع وقبلها البعض ولكن ردود الفعل ليست سلبية بالكامل".
أخبار ذات صلة
ومن المتوقع أن يجمع مجلس المدينة ما بين ما بين 55 ألف دولار و99 دولارا سنويا من هذه الضريبة التي ستستخدم في إنشاء مناطق أكثر لتمشية الكلاب وتمويل عمليات التخلص من نفايات الكلاب وتوزيع أكياس لهذا الغرض.
وهناك بضع مدن في مختلف أنحاء العالم تفرض ضريبة مماثلة؛ وأعلاها في لاهاي الهولندية حيث تفرض ضريبة قدرها 120 يورو على الكلب الواحد وتزداد مع كل كلب إضافي في المنزل الواحد.
كانت هذه تفاصيل خبر مدينة أوروبية تفرض ضريبة على تربية الكلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.