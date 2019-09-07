شكرا لقرائتكم خبر عن حبس وغرامة تصل لـ200ألف عقوبة الاحتيال على البطاقات الائتمائية إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدى قانون حماية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، بعقوبات مشددة للجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات معلوماتية، وفى مقدمتها الاحتيال والاعتداء على البطاقات الائتمانية وأدوات الدفع الإلكتروني.

وفى هذا الصدد عاقب القانون رقم 157 لسنه 2018، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

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فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع.