شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: القضاء على القمامة مهمة المجتمع المدنى والقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، إن القضاء على القمامة هى مهمة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى معظم دول العالم وعلى رأسها السويد وألمانيا، مشيرا إلى أن مهمة الحكومة تكون فى تيسير الأمر على تلك الشركات التابعة للقطاع الخاص فى مواجهة أزمة القمامة.

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وأضافت النائبة هالة أبو السعد، أن القضاء على القمامة يدخل ضمن إطارها تدوير المخلفات وهذا الملف يحتاج لمشاركة المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية إلى جانب القطاع الخاص من أجل سرعة الانتشار فى مختلف المحافظات، والقضاء على أزمة القمامة.

كان النائب حماد غلاب، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، قال أن منظومة القمامة من أبرز الملفات خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان، بالإضافة لعدد من الملفات التى تخظى باهتمام المواطن، ومنها مياه الشرب والصرف الصحى، ومنظومة الصحة، والتعليم.