شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. "الإعلاميين" تعلن تشكيل لجنة لتقييم الأداء الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم السبت، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب، وجاءت أهمها كالتالى: تعرف على رسوم تسعير المستحضرات الطبية الجديدة بقانون "هيئة الدواء" فتوى مضلة للسلفيين.. دعوات سلفية لمنع الاختلاط فى المدارس.. ودار الإفتاء ترد حزب الحرية: التوك توك ظاهرة عشوائية وخطة القضاء عليه نقلة حضارية برلمانى: تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية يسرع التنفيذ نائب: تنسيق مع "التعليم" لبحث احتياجات المدارس قبل بداية العام الدراسى Advertisements جريمة تاريخية للإخوان.. ضبط صناديق أسلحة وذخيرة بمنزل عضو مكتب الإرشاد عام 1948 أبو شقة خلال مبادرة "الوفد مع المرأة": بيت الأمة يتعرض لهجمة شرسة وكيل "تضامن البرلمان": ملف الزيادة السكانية أولويتنا بدور الانعقاد الأخير برلمانى يطالب بحصر مشروعات الصرف المتوقفة وعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة "الأعلى للإعلام" يحقق غدا فى شكوى أسامة هيكل ضد قناة الحدث اليوم "الإعلاميين" تعلن تشكيل لجنة لتقييم الأداء الإعلامى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجز السياسة.. "الإعلاميين" تعلن تشكيل لجنة لتقييم الأداء الإعلامى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.