بعد تعافيه من الإصابة.. حمد الله يستأنف تداريبه مع النصر

تلقى المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، المحترف في صفوف النصر السعودي، الضوء الأخضر، من الجهاز الطبي لفريقه، من أجل الانخراط في التداريب الجماعية لبطل الدوري السعودي.

وذكرت تقارير إعلامية سعودية، اليوم السبت، أن أطباء النصر، منحوا حمد الله، ضوءا أخضرا أمس الجمعة، لمغادرة عيادة الفريق، بدءا من غد الأحد، الذي يصادف استئناف النادي الأصفر تداريبه، بعد أن استفاد اللاعبون من راحة، أمس، واليوم السبت.

وكان صاحب 28 عاما، تعرض لإصابة في مفصل القدم، خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي ضمك، غشت الماضي، برسم أولى جولات الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفرضت تلك الإصابة، على حمد الله مغادرة اللقاء قبل 20 دقيقة من نهاية زمنه الأصلي، قبل أن تغيبه عن مباراة النصر أمام السد، في ذهاب ربع نهائي أبطال آسيا، والمواجهة التي حل خلالها ضيفا على الفتح، في إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري السعودي.