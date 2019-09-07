فرنسا” تُكوّن أساتذة المغرب

أشرف “المركز الثقافي الفرنسي“، مؤخرا على تكوين مجموعة من الأساتذة المغاربة في مجال التدريس باللغةالفرنسية، في إطار استعداد الوزارة لتعميم تدريس العلوم بالفرنسية.

وعلمت “أخبار اليوم“، أن مدة التكويناستمرت لأسبوع، وأن أطر وزارة التربية الوطنية استغربوا لاستفراد “المركز الثقافي الفرنسي” بعملية التكوين، دونمشاركة الأطر البيداغوجية للوزارة.

وأكدت مصادر لـ“أخبار اليوم” أن عملية التكوين ستتلوها مراحل أخرى سيشرفعليها المركز الثقافي الفرنسي التابع للسفارة الفرنسية بالرباط، وذلك تنفيذا لاتفاقية شراكة سبق أن أبرمتها وزارةالتربية مع الحكومة الفرنسية.

ويأتي ذلك في وقت أثار اعتماد التدريس باللغة الفرنسية في القانون الإطار حولالتعليم، جدلا واسعا في الساحة السياسية.