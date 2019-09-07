على خلفية فرار معتقل من سجن طنجة.. مندوبية التامك توقف 9 موظفي السجن

أوقفت اللجنة المركزية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، 9 موظفين عن العمل بالسجن المحلي طنجة 1، وأحالتهم على اللجنة التأديبية، وذلك على خلفية فرار نزيل من زنزانته بطريقة هوليودية قبل أسابيع.

وتشير المعلومات المتوفرة لـ”اليوم24″ أن توقيف الموظفين التسعة جاء بناء على تقرير أنجزته اللجنة، حول تورط عدد من الموظفين من رتب مختلفة في تسهيل عملية فرار السجين.

وكان سجن “ساتفيلاج”، قد شهد في 10 من شهر غشت الماضي، حالة استنفار قصوى بعدما تمكن أحد السجناء الملقب بـ “سعيد حكامة” المحكوم بـ 12 سنة سجنا نافذا، من قطع شباك زنزانته والفرار بطريقة هوليودية خارج سور السجن.

وفور وقوع حادثة الهروب أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حالة استنفار قصوى، وأوفدت لجنة بحث مركزية من أجل إجراء تحقيق دقيق وشامل بخصوص هذا الحادث، وذلك من أجل معرفة ظروف وملابسات عملية الفرار المذكورة، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.