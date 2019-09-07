مصاب بحالة خطيرة جراء حادث طرق في النقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 4 أشخاص بجراح متفاوتة، مساء اليوم، السبت، إثر انقلاب مركبة في شارع 25 بالنقب.
ووفقا لمصادر طبيّة فإن شابا يبلغ من العمر 26 عامًا أصيب بجراح خطيرة في رأسه، بينما أصيب الأشخاص الآخرون بجراح بين الطفيفة والمتوسطة.
ونقل المصابون لتلقي العلاج في مشفى سوروكا ببئر السبع.
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