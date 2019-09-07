شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الأحد والان مع التفاصيل

ننشر مواعيد اقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الأحد الموافق 08 سبتمبر 2019م. كالتالي: رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره - سيئون . الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل . (توقيت القاهره) الوصول : 0630 صباحا. رقم الرحله 606. خط الرحله : سيىؤن - القاهره. الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 1015 صباحا. رقم الرحله 601. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع : 1115 ظهرا. (توقيت القاهره) الوصول : 1545 عصرا. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1645 مساء. الوصول : 1930 مساء. رقم الرحله 603. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0645 صباحا . Advertisements رقم الرحله 602. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع : 0930 صباحا الوصول : 1200 ظهرا. رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع : 1300 ظهرا. (توقيت القاهره) الوصول : 1730 مساء. رقم الرحله 506. خط الرحله : عدن - جده. الاقلاع : 1830 مساء. الوصول : 2030 مساء. رقم الرحله 507 خط الرحله : جده - عدن. الاقلاع : 2130 مساء. (توقيت جده) الوصول : 2315 مساء. رقم الرحله 608. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع : 2359 مساء. الوصول : 0230 فجر اليوم التالي الاثنين الموافق 09 سبتمبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.