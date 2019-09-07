شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النظافة وتحسين المدينة بعدن يطلق حملة نظافة شاملة والان مع التفاصيل

أطلق صندوق النظافة وتحسين المدينة بمحافظة عدن اليوم السبت حملة نظافة شاملة لرفع المخلفات وأكوام القمامة في مديريات عدن.

وتأتي هذه الحملة بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وبإشراف الهلال الأحمر الإماراتي.

وتستمر حملة النظافة التي يمولها الهلال الأحمر الإماراتي، لمدة أربعة أيام وتهدف لرفع أكوام القمامة التي ملأت الشوارع وأدّت لانتشار البعوض والحشرات المسببة للأمراض.

Advertisements

كما تستهدف حملة النظافة كافة مديريات العاصمة عدن فيما بدأ العمل اليوم في مديريات (الشيخ عثمان، المنصورة، والبريقة).

تدشين حملة النظافة جاء بعد الأحداث التي شهدتها عدن وأدّت لتوقف المرافق الخدمية ومنها عمال صندوق النظافة وهذا ما زاد من تكدس القمامة في الشوارع العامة.

وعبّر المواطنون في عدن عن امتنانهم للهلال الأحمر الإماراتي على تدشين حملة النظافة التي جاءت لرفع المخلفات وأكوام القمامة من الشوارع، شاكرين الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في العاصمة عدن والمحافظات المحررة على مختلف الأصعدة والمجالات.

يذكر أن الهلال الأحمر الإماراتي قام بحملات نظافة مشابهة في العامين الماضيين استهدفت عدد من المديريات، منها حملة "عدن تستحق" وحملة "لأجلك ياعدن كلنا عمال نظافة".