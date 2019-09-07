شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النظافة وتحسين المدينة بعدن يطلق حملة نظافة شاملة والان مع التفاصيل
أطلق صندوق النظافة وتحسين المدينة بمحافظة عدن اليوم السبت حملة نظافة شاملة لرفع المخلفات وأكوام القمامة في مديريات عدن.
وتأتي هذه الحملة بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وبإشراف الهلال الأحمر الإماراتي.
وتستمر حملة النظافة التي يمولها الهلال الأحمر الإماراتي، لمدة أربعة أيام وتهدف لرفع أكوام القمامة التي ملأت الشوارع وأدّت لانتشار البعوض والحشرات المسببة للأمراض.
كما تستهدف حملة النظافة كافة مديريات العاصمة عدن فيما بدأ العمل اليوم في مديريات (الشيخ عثمان، المنصورة، والبريقة).
تدشين حملة النظافة جاء بعد الأحداث التي شهدتها عدن وأدّت لتوقف المرافق الخدمية ومنها عمال صندوق النظافة وهذا ما زاد من تكدس القمامة في الشوارع العامة.
وعبّر المواطنون في عدن عن امتنانهم للهلال الأحمر الإماراتي على تدشين حملة النظافة التي جاءت لرفع المخلفات وأكوام القمامة من الشوارع، شاكرين الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في العاصمة عدن والمحافظات المحررة على مختلف الأصعدة والمجالات.
يذكر أن الهلال الأحمر الإماراتي قام بحملات نظافة مشابهة في العامين الماضيين استهدفت عدد من المديريات، منها حملة "عدن تستحق" وحملة "لأجلك ياعدن كلنا عمال نظافة".
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النظافة وتحسين المدينة بعدن يطلق حملة نظافة شاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.