داخلية كردستان توضح حقيقة وجود آلاف المعتقلين من سكان كركوك في سجون الإقليم

وأضافت أن "التقارير احتوت على جملة من المعلومات والأرقام المضللة وغير الدقيقة، مستندةً في ذلك إلى تصريحات مجانبة للحقيقة وغير مسؤولة من شخصيات لطالما التزمت الصمت في الوقت الذي كانت فيه مناطق واسعة، قاب قوسين أو أدنى من السقوط بيد أعتى عدو عرفته البشرية في التاريخ الحديث (داعش)، لولا تدخل البيشمركة والآسايش في اللحظة الحاسمة".
وأكدت الوزارة، أن "ما تضمنته تلك التقارير لا تعدو كونها اتهاماً مُستهلكاً يتكرر بين حين وآخر، فإنها تطالب وسائل الإعلام، بمختلف توجهاتها وداعميها، بالتدقيق قبل إعادة الترويج لتقارير معدةً سلفاً من جهات تسعى لتشويه سمعة الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان".
وأوضحت، "أنها تود أن تعيد ما تطرقت إليه مراراً، من أن الادعاءات السياسية عن وجود معتقلين من سكان كركوك وغيرها في سجون الإقليم، لا أساس لها من الصحة، وأن أبواب سجون الإقليم مفتوحة أمام المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية والمحلية للتحقق من ذلك".
وتابعت وزارة الداخلية في الإقليم، أنه "من المؤسف أن يستند مروجو هذه الاتهامات الباطلة، إلى مزاعم أشخاص من أمثال راكان الجبوري، الذي يمارس أساليب مخالفة للدستور وكل القوانين والأعراف، من تعريب وتهجير، والاستيلاء على الأراضي والاستحواذ على ممتلكات مختلف مكونات كركوك".
وأكدت، أن "هذه التصريحات المسيئة، لن تنعكس إلا على مطلقيها، ولن تثني إرادتنا، بل ستزيد إقليم كردستان عزماً وإصراراً على البقاء، مثلما عهدتموه، ملاذاً آمناً لجميع المضطهدين ومن دون تمييز".
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