مصابان بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في منطقة حي الإعلام جنوبي بغداد، انفجرت، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "القوات الامنية طوّقت مكان الحادث، فيما نقلت المصابين إلى مشفى قريب لتلقي العلاج".

