الرئيس الفلسطيني: شعبنا يرفض أي مقترحات لا تلتزم بأسس عملية السلام

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، رفض الشعب الفلسطيني أي مشاريع أو خطط لا تلتزم بالأسس التي قامت عليها عملية السلام مع إسرائيل.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن، أمس الجمعة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، سيتم الكشف عنها في الأسابيع المقبلة.
وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية منذ نهاية العام 2017 إثر إعلان الرئيس، دونالد ترامب، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ورفضت مسبقا خطة واشنطن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأطلع عباس فنيسلاند، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والإجراءات الإسرائيلية والأمريكية الهادفة لتقويض تحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين.
من جهته، أكد المبعوث النرويجي، التزام بلاده بتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية على مبدأ حل الدولتين، بالإضافة إلى استمرارها بالدور المنوط بها وهو حشد الدعم المالي من الدول المانحة لبناء المؤسسات الفلسطينية.
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