الرئيس الفلسطيني: شعبنا يرفض أي مقترحات لا تلتزم بأسس عملية السلام

وشدد عباس لدى لقائه في مقر الرئاسة بمدينة رام الله المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور فنيسلاند، على "ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن، أمس الجمعة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، سيتم الكشف عنها في الأسابيع المقبلة.

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية منذ نهاية العام 2017 إثر إعلان الرئيس، دونالد ترامب، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ورفضت مسبقا خطة واشنطن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وأطلع عباس فنيسلاند، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والإجراءات الإسرائيلية والأمريكية الهادفة لتقويض تحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين.

من جهته، أكد المبعوث النرويجي، التزام بلاده بتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية على مبدأ حل الدولتين، بالإضافة إلى استمرارها بالدور المنوط بها وهو حشد الدعم المالي من الدول المانحة لبناء المؤسسات الفلسطينية.