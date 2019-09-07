الحرس الثوري: قواتنا على اتم الاستعداد للدفاع عن الشعب في الظروف الخاصة

اكد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، السبت، على ان ايران لا تشعر بالضعف في اي حرب او ضد اي تهديد، مبينا "نحن على اتم الاستعداد للدفاع عن الشعب وصيانة حقوقه" . واضاف سلامي اليوم السبت خلال لقائه رئيس منظمة الدفاع المدني في ايران العميد "غلامرضا جلالي" ان حفظ وصيانة الشعب ومساعدته في مواجهة الحوادث والتهديدات من الامور التي تهم الحرس الثوري وان استمرارية نشاط الاجهزة الحكومية في ظل تلك الظروف من الامور الحياتية .



واعلن عن استعداد قوات الحرس الثوري تقديم العون والمساعدة في جميع قضايا الدفاع المدني مؤكدا اننا لانشعر بالضعف في اي حرب او ضد اي تهديد ونحن على اتم الاستعداد للدفاع عن الشعب وصيانة حقوقه .



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