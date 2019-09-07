أردوغان يتعهد بتطهير شمال سوريا من 'التنظيمات الإرهابية' خلال بضعة أسابيع

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بتطهير منطقة شرق الفرات شمال سوريا قرب الحدود التركية من "التنظيمات الإرهابية" في غضون بضعة أسابيع.



وأضاف أنه "ينوي مناقشة هذه القضية ومسألة إقامة المنطقة الآمنة على الحدود التركية مع شرق الفرات السوري مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، على هامش الاجتماعات المقبلة بالأمم المتحدة". وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام أعضاء فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بولاية أسكي شهير، إن "تطهير شرق الفرات من التنظيمات الإرهابية على أجندتنا حالياً، وسنحل هذا الموضوع بشكل أو بآخر خلال بضعة أسابيع".وأضاف أنه "ينوي مناقشة هذه القضية ومسألة إقامة المنطقة الآمنة على الحدود التركية مع شرق الفرات السوري مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، على هامش الاجتماعات المقبلة بالأمم المتحدة". وأوضح الرئيس التركي: "مضطرون إلى اتخاذ خطوة إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا".

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