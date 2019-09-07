اصابة اربعة مدنيين بانفجار عبوتين ناسفتين بالتعاقب شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوتين ناسفتين كانتا موضوعتين على جانب الطريق بمنطقة الطالبية شرقي بغداد، انفجرتا مساء اليوم ما ادى الى اصابة اربعة مدنيين بجروح مختلفة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب".