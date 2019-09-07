الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه للسودان لتجاوز التحديات

أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم جان ميشيل ديموند، السبت، دعم الاتحاد للسودان لتجاوز التحديات التي يمر بها.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان في القصر الرئاسي ميشيل بمناسبة انتهاء ولايته.

وأكد ميشيل، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، دعم الاتحاد الأوروبي للاستقرار والسلام بالسودان، لكونه يسهم في استقرار كل الإقليم.

وقال ميشيل إنه أبلغ رئيس المجلس السيادي مساندة الاتحاد الأوروبي للسودان خلال فترة انتقالية آمنة تقوده إلى الديمقراطية والازدهار.

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وأشار إلى التغيرات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها السودان والتي قادت الاتحاد الأفريقي إلى اتخاذ قرار بإلغاء تعليق عضوية الخرطوم.

وفي وقت سابق الجمعة، قرر الاتحاد الأفريقي رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد، عقب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبدالله حمدوك.

ولفت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أن الأوضاع في السودان باتت الآن مواتية لإزالة اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

وأدرجت الولايات المتحدة السودان في 12 أغسطس/آب 1993 ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب؛ بسبب العلاقات المشبوهة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير مع إيران وتورطه بأعمال إرهابية.

وعبر ميشيل عن تفاؤله بمستقبل زاهر للسودان، بما يملكه من موارد طبيعية في ظل التحول الديمقراطي ليمثل نموذجا للنجاح في المنطقة.