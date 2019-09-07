الان تتابع “لا يمكن الاستغناء عن المملكة”.. تقرير ألماني يكشف محاولات برلين في الخفاء لاستئناف العلاقات مع الرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل برلين - الرياض
لطالما كانت المملكة العربية السعودية محور اهتمام الدول الكبرى في العالم، عبر العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدولة المحرك الأساسي والرقم المهم في العملية السياسة الدولية، لهذا سعت جهات ألمانية في الخفاء ببذل جهود لإعادة العلاقات السعودية الألمانية إلى طبيعتها، وفق موقع مجلة شبيجل.
وكشف تقرير المجلة الألمانية الأبرز إن الشرطة الاتحادية الألمانية ستعيد إرسال مدربيها إلى السعودية بعد أن كانت قد أمرت بوقف هذه المهمة التدريبية في السابق، وذلك بحسب اتفاق بين وزارتي الداخلية والخارجية ومكتب المستشارية.
ووفقا للتقرير الألماني سيتولى مدربو الشرطة الألمانية مهمات تدريب لعناصر حرس الحدود السعودي، وذلك في إطار المهمة التدريبية والاستشارية هناك منذ عام 2009. وشارك العام الماضي نحو 70 موظفاً ألمانياً في الشرطة ووزارة الداخلية في تلك المهمة.
وأكد ناطق باسم ملف الداخلية في الحكومة الألمانية هذه المعلومات لمجلة شبيجل، قائلا إن “الحكومة الاتحادية قررت استئناف المهام التدريبية (في السعودية)”.
وعلقت الحكومة الألمانية في وقت سابق على هذه البرامج التدريبية لحرس الحدود السعودي بالقول إن ذلك يخدم “المصالح الخارجية والأمنية والسياسية” لألمانيا، وإن تدريب حرس الحدود “من الشروط الأساسية لمحاربة الإرهاب في المنطقة بأكملها ولا يمكن الاستغناء عنه”، حسب بيان الحكومة.
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