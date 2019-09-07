الان تتابع مصادر: استبعاد أي لقاء قريب بين روحاني وترمب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:17 م, 7 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أكدت مصادر فرنسية، استبعاد أي لقاء قريب بين الرئيس الإيراني حسن روحاني، والأمريكي دونالد ترمب، وفقا لما ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل.

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