الملا يبحث مع وزير البترول بجنوب السودان التعاون المشترك وتقديم خبرات بلاده في المشروعات البترولية

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السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - متابعات

بحث طارق الملا وزير البترول المصري خلال لقائه السبت، اوو دانيال شوانق وزير البترول بجنوب السودان التعاون المشترك وتقديم خبرات بلاده في المشروعات البترولية.



ويجني جنوب السودان كل إيراداته تقريبا من النفط، وقد عزز الإنتاج البالغ 180 ألف برميل يوميا حاليا، بينما يسعى جاهدا لإعادة بناء اقتصاده المحطم بعد حرب أهلية دارت رحاها لـ5 سنوات.

وأكد وزير البترول المصري الاستعداد الكامل لتقديم جميع الخبرات اللازمة بقطاع النفط لجنوب السودان للمساهمة في تنمية تلك الصناعة الواعدة هناك.

وأضاف أن التعاون البترولي سيمثل أحد الركائز المهمة خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ونقلها الى آفاق أرحب في ظل الرغبة المشتركة من القيادة السياسية في البلدين لتوطيد أواصر التعاون على جميع المستويات.

وتابع الملا أن المباحثات شهدت الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم خبراء من البلدين لتعزيز التعاون البترولي خلال الفترة المقبلة، وخاصة في أنشطة البحث عن البترول والغاز والتكرير والبنية الأساسية والتدريب، على أن تكون مجموعة العمل المشكلة معنية بتحديد أولويات العمل وآليات التعاون المشترك بما يسهم في تحقيق منافع مشتركة لكل من مصر وجنوب السودان وتحقيق أعلى قيمة مضافة من الثروات البترولية.

وأشار إلى أن جلسة المباحثات شهدت مناقشة وبحث عدد من مجالات التعاون في صناعة البترول وفتح آفاق عمل أمام شركات البترول المصرية في ظل الفرص المتاحة.

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ولفت إلى دخول شركة ثروة للبترول المصرية للعمل في مناطق الامتياز المنتجة للبترول بجنوب السودان وحصولها على مناطق عمل، وتقديم الخبرات المصرية المتميزة في صناعة التكرير، وكذلك في مجال إنشاء المشروعات البترولية من خلال الشركات المتخصصة في قطاع البترول المصري بما تضمه من كوادر متميزة في مجال الأعمال الهندسية والمقاولات للمشروعات البترولية.

كما تم بحث المساهمة في إقامة منظومة متكاملة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز داخل جنوب السودان التي تعتمد حالياً على استيراد أسطوانات البوتاجاز المعبأة، كما تم الاتفاق على تدريب الكوادر البترولية من جنوب السودان في مراكز التدريب المتخصصة بقطاع البترول المصري لصقل مهاراتها وإعطائها الخبرات اللازمة.

ومن جانبه قال المهندس اوو دانيال شوانق وزير بترول جنوب السودان، إن زيارته لمصر تعد فرصة تاريخية أمام جنوب السودان للاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في صناعة البترول.

وأشار إلى أن جنوب السودان تنتج حالياً ما يتراوح بين 150-170 ألف برميل بترول يومياً وأنها تتطلع لزيادة مستويات الإنتاج.

ووجه شوانق الدعوة للمهندس طارق الملا وزير البترول لحضور مؤتمر جنوب السودان للنفط والطاقة تحت رعاية الرئيس سيلفا كير يومي 29 و30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي 23 أغسطس الماضي، أعلن وزير نفط جنوب السودان، أن بلاده حققت كشفا نفطيا صغيرا في ولاية شمال أعالي النيل، هو الأول منذ الانفصال عن السودان في 2011، عندما تعطلت أعمال التنقيب بفعل الحرب وعدم الاستقرار.

وفي 2012، تسبب نزاع مع السودان بشأن رسوم استخدام خط أنابيب في توقف صناعة النفط بالجنوب لأكثر من عام، وأصاب التوقف الاقتصاد بالشلل، حيث عجزت الدولة عن سداد أجور الجنود والموظفين. وبعد أشهر انزلقت البلاد إلى حرب أهلية.

وتطمح حكومة جنوب السودان إلى العودة إلى مستويات إنتاج النفط قبل الحرب، والتي كانت تتراوح بين 350 ألفا و400 ألف برميل يوميا بحلول منتصف 2020.