الهند تهدي مقر الأمم المتحدة لوحات طاقة شمسية

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السبت 7 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

أهدت الهند مقر الأمم المتحدة الكائن في ولاية "نيويورك" الأمريكية اليوم السبت لوحات شمسية تم تركيبها فوق سطح المقر لتوفير احتياجات المبنى من الطاقة النظيفة.

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وقالت المنظمة - في تدوينة كتبتها على موقع "تويتر" حسبما ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية - "إن اللوحات الشمسية، المهداه من الهند، تنتج طاقة نظيفة بقدرة تصل إلى 50 كيلو وات".

من جانبه، قال ممثل الهند الدائم لدى الأمم المتحدة سيد أكبر الدين إن هذه الهدية تظهر مدى التزام بلاده بمحاربة ظاهرة التغير المناخي عن طريق الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد صرح خلال زيارته الأخيرة إلى روسيا بأن نيودلهي تركز على الطاقة الشمسية بشكل كبير، وذلك في إطار تحقيق جزء من الطموحات الهندية بتوليد 175 جيجا وات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022، فضلا عن جعل الهند مركزا لتصنيع بطاريات الطاقة الشمسية.