هيئة الدفاع عن البشير تتهم حزب سياسي لهذا السبب

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السبت 7 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت، إن القضاة الذين أخذوا الاعتراف القضائي من موكلهم ينتمون لحزب سياسي (لم يحددوه)، ”وهذا يتعارض مع استقلال القضاء“.



جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها رئيس هيئة الدفاع، أحمد إبراهيم الطاهر، عقب الجلسة الرابعة لمحاكمة البشير، وسط إجراءات أمنية مشددة، في معهد العلوم القضائية والقانونية، شرقي الخرطوم.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أعضاء المحكمة بشأن ما ذكرته هيئة الدفاع عن البشير.

وتقدمت هيئة الدفاع خلال الجلسة بطلب إعادة صياغة ورقة الاتهام والاعتراف القضائي للبشير، الذي يحاكم في قضايا تتعلق ”بالثراء الحرام والفساد“.

كما طلبت الهيئة حماية الشاهد حاتم حسن بخيت، مدير مكتب البشير الأسبق؛ بسبب خضوعه للاستجواب والتحقيق من قبل السلطات السودانية.

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ورفض القاضي عبدالرحمن الصادق الفكي، قائلًا: ”إن الشاهد لم يمثل أمام المحكمة حتى تطالب بحمايته، والقوانين واللوائح كفيلة بحفظ حقوقه قبل المثول أمام المحكمة“.

وقبلت المحكمة غياب الشاهد بخيت، عن الجلسة بداعي المرض. واستمعت المحكمة لإفادة شاهد الدفاع الأول، وهو مدير مالي بجامعة إفريقيا العالمية، عبدالمنعم محمد الخضر.

وذكر الخضر، أنه ”تسلم مبلغ 4 ملايين يورو من نائب مدير الجامعة، حاتم عثمان محمد خير، وأودعها في حسابات الجامعة بعدد من البنوك“.

وأوضح أن المبلغ المسجل لديه هو دعم من رئيس الجمهورية لجامعة إفريقيا العالمية، وهي جامعة خاصة يشكل فيها الطلاب الأجانب الأغلبية.

وأفاد الشاهد الثاني أنه ”تسلم شخصيًا أكثر من 10 ملايين يورو من المعزول البشير، وسلم منه 5 ملايين يورو لقوات الدعم السريع“.

وأضاف أنه سلم أيضًا ”4 ملايين يورو لوزارة الدفاع، ومليون يورو للتصنيع الحربي، للقيام بمهمة خاصة“. وحددت المحكمة الجلسة القادمة في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.