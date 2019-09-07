شكرا لقرائتكم خبر عن وثائقي «فرنسي - بلجيكي» يكشف تمويل «قطر الخيرية» للإرهاب في أوروبا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يكشف فيلم وثائقي من المقرر أن تبثه قناة «RTBF» البلجيكية، أدلة جديدة تثبت دعم قطر للمؤسسات والمشاريع التابعة لجماعة «الإخوان» المحظورة في العديد من الدول الأوروبية، مستنداً إلى آلاف الوثائق السرية.

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الفيلم الوثائقي الجديد «فرنسي - بلجيكي» مشترك، ويسلط الضوء بشكل خاص على التفاصيل الدقيقة لمؤسسة «قطر الخيرية»، وهي الواجهة التي استخدمها النظام القطري لإخفاء جهوده المتطرفة في أوروبا.

أهمية الفيلم الوثائقي الجديد ترجع لكونه مدعوماً بالأدلة وتحليلات الخبراء، والأهم من ذلك مقابلات مع رؤساء هذه المؤسسات الذين جرت مواجهتهم بكافة الحقائق التي كشفت دوافعهم الحقيقية، وكذلك دوافع الدوحة.

ويأتي هذا الفيلم الوثائقي بعد أشهر من نشر كتاب «أوراق قطر» للصحفيَّيْن كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو في فرنسا، اللذين كشفا من خلاله خطورة تحالف نظام الدوحة مع تنظيم الإخوان لتقويض السلم بين الشعوب الأوروبية.