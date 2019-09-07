شكرا لقرائتكم خبر عن أسطول أمريكي يتلقى بلاغاً عن «تهديد بحري» في البحر الأحمر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - طارق طلبه (القاهرة)
أكد المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس الموجود في البحرين جوشوا فراي، أن قواته جاهزة للحفاظ على أمن سفن الشحن في المنطقة.
وجاءت تصريحات المسؤول العسكري في أعقاب إنذار صدر عن الإدارة البحرية لوزارة النقل الأمريكية اليوم (السبت)، أفاد بأن تهديداً بحرياً قد تم الإبلاغ عنه في البحر الأحمر.
ووفقاً لـ«RT» لم يُشر الإنذار إلى طبيعة التهديد أو مصادره.
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