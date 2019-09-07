حفيد تشرشل: جونسون لا يشبه جدي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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لا يرى حفيد ونستون تشرشل، زعيم بريطانيا إبان الحرب العالمية، أي تشابه بين جده المرموق ورئيس الوزراء الحالي، بوريس جونسون.
وقال سير نيكولاس سومز في حوار نشرته صحيفة «ذا تايمز» أمس «بوريس جونسون لا يشبه على الإطلاق ونستون تشرشل. لا أعتقد أن أحدا وصف بوريس بالدبلوماسي أو رجل دولة».
وأضاف سومز «ونستون تشرشل كان هكذا بسبب الخبرات التي مر بها في حياته، أما خبرة بوريس جونسون في الحياة هي قول الأكاذيب بشأن الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ثم أصبح رئيسا للوزراء».
وقال السياسي المخضرم «إنه لا يحب مجلس العموم. إنه منخرط في هوسه بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، يخرجنا باتفاق أو بدونه».
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