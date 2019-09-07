دموع وابتسامات في تبادل المحتجزين بين روسيا وأوكرانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سيطرت اللحظات الإنسانية والدموع والابتسامات على عملية تبادل المحتجزين التي جرت أمس بين روسيا وأوكرانيا ضمن اتفاقية بهذا الشأن.

وبحسب المصادر، فإن حوالي 33 شخصا تم نقلهم جوا إلى روسيا بينهم الصحفي الروسي لوكالة «روسيا سيجودنيا - أوكرانيا»، كيريل فشينسكي، بعد عملية تبادل محتجزين بين الطرفين نفذت وفق اتفاقية تبادل بين روسيا وأوكرانيا.

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وأشار المصدر إلى أنه عند هبوط طائرة قادمة من روسيا وعلى متنها المحتجزين الأوكرانيين، أقلعت بدورها طائرة تحمل على متنها المحتجزين الروس إلى موسكو.

وتبادلت مفوضتا حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا، والأوكرانية لودميلا دينيسوفا، في منتصف يوليو الماضي، قوائم المواطنين الروس والأوكرانيين الذين يقضون عقوباتهم في السجون في كلا البلدين.

وكانت هذه القضية أحد المواضيع المحورية التي تطرق إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال مكالمتهما الهاتفية الأولى في الحادي عشر من يوليو الماضي.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، قتل نحو 13 ألف شخص في الصراع الذي اندلع بين الانفصاليين الموالين لروسيا والجيش الأوكراني بالقرب من الحدود الروسية، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش عام 2014.