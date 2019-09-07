وزير الدفاع الأمريكي: لم نفاجأ بإعلان إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الولايات المتحدة «لم تفاجأ» بإعلان إيران أمس أنها تعتزم استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة من أجل تخصيب أسرع لليورانيوم.

وقال إسبر في مؤتمر صحفي بالعاصمة الفرنسية باريس «لم أفاجأ بأن إيران أعلنت أنها ستنتهك خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015)، لقد انتهكوها بالفعل».

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي في المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي فلورنس بارلي «ليس من قبيل المفاجأة أن الإيرانيين سيتبعون ما اعتادوا أن يتبعوه دائما».

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وقال بارلي إن بلاده ستقوم بما في وسعها من أجل الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والقوى العالمية في فيينا عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي، بشكل أحادي.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قال في وقت سابق أمس «اتخذنا أربعة إجراءات في إطار الخطوة الثالثة لتقليص الالتزام بالاتفاق النووي»، وأعلن أن إيران «زادت من عدد أجهزة الطرد المركزي، وضخت الغاز في الجيل السادس من هذه الأجهزة».

وأضاف كمالوندي في مؤتمر صحفي «في حال القيام بأربعة إجراءات أخرى فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، فلن تبقى أمام إيران أية قيود على صعيد تخصيب اليورانيوم... أمامنا خطوة مهمة في تخصيب اليورانيوم وأجيال أجهزة الطرد المركزي سنقوم بها في الشهر المقبل».

وأشار كمالوندي إلى إجراء تغييرات في مستوى أجهزة الطرد المركزي، وقال «بما أننا لا ننتهك قوانين وكالة الطاقة الذرية، فلن ننسحب من البروتوكول المكمل لمعاهدة الحد من الانتشار النووي».