قرقاش: الإمارات تدعم دعوة السعودية للحوار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أبوظبي
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أمس، إن التحديات المشتركة التي تواجه الإمارات والسعودية في أيد سعودية أمينة.
وأكد قرقاش فى تصريح نقلته قناة «سكاى نيوز عربية» أن الإمارات تدعم الدعوة السعودية للحوار، كما دعمت دعوتها للحسم في اليمن.
وأشاد قرقاش بقيادة السعودية للتحالف العربي في اليمن، مؤكدا أن استجابة الإمارات للانضمام لعملية عاصفة الحزم وطدت شراكة إقليمية وراسخة بين البلدين.
وتستضيف السعودية محادثات غير مباشرة لحل الأزمة في عدن ومحافظات جنوب اليمن.
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