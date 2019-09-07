السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بيروت أكدت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في لبنان يوكي موكيو اهتمام المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة بالظروف التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون اللاجئون في لبنان. وشددت المسؤولة الأممية خلال زيارتها المؤسسات التربوية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والتربوية للأطفال الفلسطينيين في لبنان. وأشارت إلى أن منظمة اليونيسف ستواصل عملها في خدمة الأطفال المنكوبين في العالم، وأكدت على أن المنظمة ستستمر بتقديم كل أشكال المساعدة للأطفال الفلسطينيين في لبنان ودعم حقوق الطفل والمجتمعات المهمشة.



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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة أممية: نكثف جهودنا لخدمة أطفال فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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