احتدام الصراع بين أجنحة الحوثي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الضالع

فرضت قوات الجيش اليمني المسنود بالتحالف العربي سيطرتها على سلسلة جبال طيبان بمنطقة مران معقل جماعة الحوثي بمحافظة صعدة.

وأكد مصدر عسكري أن قوات لواء العاصفة شنت هجوما واسعا على المنطقة الجبلية بمران، التابعة لمديرية حيدان بصعدة، وتمكنت من دحر مجاميع الميليشيات من مواقع عدة تحتلها في سلسلة جبال طيبان بالمنطقة نفسها وتم تطهيرها بالكامل.

وأشار المصدر إلى أن عملية تحرير جبال طيبان كبدت الميليشيات الحوثية قتلى وجرحى في صفوفها، وأن جثث القتلى لا تزال مرمية في بعض المواقع، حيث تواجه قوات الشرعية ميليشيات الحوثي في أكثر من ستة محاور بمحافظة صعدة.

Advertisements

وفي تعز أحبطت قوات الجيش الوطني تسللا لميليشيات الحوثي في جبهة مقبنة غرب المحافظة، وحاولت عناصر من الميليشيات الحوثية الإرهابية التسلل باتجاه مواقع أبطال الجيش في تبة «الخزان»، بعزلة اليمن، جنوب مديرية مقبنة.

وأجبرت قوات الجيش اليمني عناصر الميليشيات الحوثية على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر في صفوفها. وأكد مصدر محلي «أن مواجهات مسلحة عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية في أطراف تبة الخزان بعزلة اليمن وتوسعت بين الجانبين لتشمل تباب فضل جنوب غرب جبل الشيخ سعيد، وأن الهجوم يعد الأعنف الذي يشنه الحوثيون خلال الأيام الماضية على المنطقة».

من جهة أخرى احتدم صراع أجنحة جماعة الحوثي وقياداتها النافذة بمحافظة عمران للحصول على إيرادات مصنع اسمنت عمران، وسط تقديم مدير المصنع يحيى أبوحلفة المعين من قبل الميليشيات استقالته.

مشاهدات يمنية