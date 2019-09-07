24 ألف سلة غذائية سعودية لمتضرري السيول في السودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع المساعدات الإنسانية الإغاثية للمتضررين من السيول والفيضانات بولاية نهر النيل، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان علي جعفر، وحضور والي نهر النيل المكلف اللواء الركن عبدالمحمود حسين ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بولاية نهر النيل.

وخلال حفل التدشين أشاد والي نهر النيل المكلف اللواء عبدالمحمود حماد في كلمته بمتانة العلاقات بين المملكة والسودان وتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على وقوفهما مع السودان وتقديم المساعدات الإغاثية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة.

من جهته قال سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان إن السعودية تربطها بالسودان علاقة الدين واللغة والأخوة وستظل تواصل دعمها لشعب السودان الشقيق.

بدوره نوه راعي منظمة الاغتنام الدكتور عبدالله أحمد التهامي، بجهود المملكة المقدمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، وأوضح أن المركز سيقدم في المرحلة القادمة 100,000 كرتون تمور و24,000 سلة غذائية.

يذكر أن فريق المركز وقف على المناطق المتضررة بولاية «نهر النيل» بمنطقة «أم رهو» بوحدة «سيدون» الإدارية بمحلية «الدامر» التي أصيبت بأضرار مادية جسيمة وتم تسليم الخيام والفرش والأغطية والسلال الغذائية للمتضررين.

مساعدات تقدمها السعودية في الأيام المقبلة:

Advertisements

100,000 كرتون تمور

24,000 سلة غذائية للفقراء والمحتاجين

1000 خيمة

6000 بطانية

2000 فرشة

5 أطنان من الأدوية والمعدات الطبية