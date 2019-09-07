ظروف غامضة تكتنف وفاة عالم نووي مصري بالمغرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أمرت النيابة العامة في مدينة مراكش المغربية الجمعة، بتشريح جثة العالم المصري أبو بكر عبدالمنعم رمضان الذي لقي حتفه في ظروف غامضة خلال إقامته في أحد الفنادق في منطقة أكدال السياحية.

وأفاد موقعا «الجريدة 24» و«زنقة 20 »الالكترونيان المغربيان بأن رمضان، وهو رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، توفي أمس الأول داخل مصحة خاصة، نقل إليها إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته بالفندق بمنطقة أكدال بمراكش.